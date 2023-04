G7: Lollobrigida, sostegno a Ucraina e riconoscimento danni collaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'impegno dell'Italia per sostenere la popolazione ucraina è stato immediato. Ritegno sia determinante continuare a lavorare e rafforzare gli sforzi e l'impegno per porre fine all'invasione da parte della Russia. Nella conferenza sulla ricostruzione, che si terrà a Roma il 26 aprile, saranno presentati piani di intervento per aiuti a breve e lungo termine, su temi come infrastrutture, trasporti, energia e agroindustria. Auspico che mercoledì emergano indicazioni concrete in questo senso, ma allo stesso tempo è importante riconoscere a Nazioni come l'Italia, i danni collaterali derivanti dal sostegno all'Ucraina". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, intervenendo alla sessione del G7 nel corso della quale ha partecipato in videocollegamento anche il ministro ucraino Dmytro Kuleba. (Rin)