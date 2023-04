Scozia: McDonald nuovo tesoriere dell'Snp dopo dimissioni di Beattie per indagine su fondi del partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito nazionale scozzese (Snp) ha nominato Stuart McDonald come suo tesoriere nazionale, dopo che Colin Beattie ha presentato le dimissioni a causa di un'indagine sulle finanze della formazione. Il Comitato esecutivo nazionale ha nominato l'ex avvocato McDonald, membro del parlamento di Westminster dal 2015, come tesoriere del partito fino alla prossima conferenza annuale dell'Snp. "Anche se è un momento difficile e stimolante, non vedo l'ora di continuare con il lavoro di tesoriere nazionale per aiutare a portare avanti l'importante opera guidata dal nostro nuovo leader del partito, Humza Yousaf, per migliorare la governance e la trasparenza dell'Snp", ha detto McDonald in una nota. Beattie è stato arrestato e interrogato martedì dalla polizia scozzese nell'ambito delle indagini su ciò che è accaduto a più di 600 mila sterline raccolte dagli attivisti per l'indipendenza scozzese nel 2017. Il tesoriere è stato rilasciato senza accuse in attesa di ulteriori indagini, ma ha tuttavia presentato le dimissioni dall'incarico nell'Snp.(Rel)