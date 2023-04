25 aprile: Tajani, è una festa di tutti gli italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 25 aprile è una festa di tutti gli italiani in ricordo di coloro che hanno combattuto per garantire l’indipendenza dell’Italia e la libertà dell’Italia dalla dittatura. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, in alcune dichiarazioni rilasciate a Pisa. “Donne e uomini di ogni orientamento politico, tanti militari e civili”, ha detto Tajani ricordando la figura di Montezemolo, ufficiale caduto alle Fosse Ardeatine. “La parola patria e la parola nazione non hanno un significato partitico o politico. La parola patria è una parola talmente antica che non ha nulla a che vedere con le polemiche. Non bisogna strumentalizzare e dividere”, ha detto ancora il ministro. “È una festa di tutti gli italiani (…). La guerra di liberazione è stata una guerra degli italiani per riconquistare la libertà e liberare dall’invasore tedesco il territorio nazionale. Il modo migliore per onorare i caduti e coloro che hanno combattuto per la libertà è quello di difendere la nostra libertà ogni giorno e di rendere onore a tutti questi nostri caduti, a qualsiasi partito appartenessero. (…) Erano italiani che si sono battuti per la libertà”, ha concluso.(Res)