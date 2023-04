Forza Italia: Craxi, necessaria al Paese e al centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Forza Italia è necessaria al Paese, che non può che trarre giovamento da una forza della ragione, autenticamente riformista e popolare, dai chiari connotati garantisti, liberali e libertari, con una solida cultura di governo, portatrice di una visione europeista razionale, non dogmatica o fideistica, e di un atlantismo dei fatti, che non ammette tentennamenti ma non conosce subalternità. Ed è ancor più necessaria alla nostra coalizione, a quel centrodestra di cui siamo i fondatori, grazie all'intuito e alla capacità di un uomo visionario, dalle doti fuori dal comune, qual è Silvio Berlusconi". Lo ha detto Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e Difesa di palazzo Madama, intervenendo a Palermo alla convention del partito. (segue) (Rin)