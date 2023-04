Forza Italia: Craxi, necessaria al Paese e al centrodestra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo portatori di istanze, di sensibilità e di una visione peculiare - ha affermato Craxi -. Crediamo nella libertà declinata, senza contraddizioni, ad ogni aspetto del vivere civile. Ci poniamo da sempre il problema di promuovere i capaci e i meritevoli e, parimenti, non abbiamo mai dimenticato di aiutare coloro che si trovano in una condizione di svantaggio o che vivono nel bisogno, anteponendo la dignità del lavoro a sussidi spesso inefficaci ancor prima che umilianti e svilenti per la persona. Siamo gli alfieri della crescita e dello sviluppo, dell'internazionalizzazione della nostra economia, di un fisco giusto perché equo, i primi a porre, inascoltati, il tema giustizia e quello delle riforme istituzionali, nel solco della Grande riforma immaginata 40 anni fa da Bettino Craxi". (segue) (Rin)