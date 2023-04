25 aprile: Zanella (Avs), Lega si smarchi da Fd'I su antifascismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Ho trovato interessanti le posizioni del presidente Zaia sulla prossima scadenza del 25 aprile, giornata che celebra l'antifascismo e la liberazione. Avverto che nelle sue dichiarazioni come in quelle di Matteo Salvini c'è molto di non detto, soprattutto una tacita critica all'operazione di riabilitazione del fascismo che sta tentando Fratelli d'Italia e che ovviamente è destinata a fallire perché l'Italia, per fortuna, ha profondamente ripudiato il fascismo. Sarebbe molto importante che la Lega si smarcasse con più decisione e trasparenza". Lo afferma Luana Zanella, capogruppo di Alleanza verdi e sinistra alla Camera. (Rin)