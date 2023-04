Giornata Terra: Fratoianni (Avs), emergenza climatica è già qui, agire subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oltre 2 metri quadrati di suolo consumati al secondo. Ogni anno più di 40 miliardi in sussidi ambientalmente dannosi, dalle casse dello Stato alle tasche dei grandi inquinatori. Il nostro sistema idrico perde il 40 per centi dell'acqua trasportata, con picchi di oltre il 70 per cento, mentre oltre 40 Comuni in Piemonte hanno già iniziato a razionare l'acqua e i livelli di fiumi e laghi sono miseri. L'emergenza climatica non arriverà domani, è già qui". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra in occasione, oggi, della Giornata mondiale della Terra. "Per salvarci e garantire un futuro a noi e alle prossime generazioni è necessario agire immediatamente, mettendo in discussione il nostro sistema socio-economica fin nelle fondamenta. Proprio così, perché come abbiamo sempre detto giustizia sociale e ambientale sono inscindibili. Basti pensare infatti che oltre il 70 per cento delle emissioni mondiali è provocato solo da 100 aziende, tra queste al 30mo posto compare anche l'italiana Eni. Per questo oggi, in occasione della Giornata della Terra, ribadiamo ancora una volta l'urgenza di cancellare i miliardi - conclude Fratoianni - che ogni anno lo Stato italiano regala al fossile e destinarli alle energie rinnovabili. Star fermi equivale ad esser colpevoli".(Rin)