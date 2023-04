Expo 2030: Kerkentzes (Bureau international), Italia se vince può farcela con opere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia nella realizzazione delle opere per la competizione a Expo 2030 "può farcela, abbiamo visto di recente che ha organizzato l'Expo di Milano con grande successo. Ci possono essere delle difficoltà ma questo non vuol dire che non sia possibile organizzarsi". Lo ha detto il segretario generale del Bureau international des exposition, Dimitri Kerkentzes, in occasione di un punto stampa ai Mercati di Traiano a Roma a termine della missione dei delegati nella Capitale. "Abbiamo avuto il piacere in questa visita di incontrare le principali autorità italiane, quindi dirò quello che abbiamo visto e sentito. Troviamo molto interessante il fatto che questo non è un evento che durerà solo sei mesi, ma per quanto riguarda l'inclusione ci sarà un impatto anche negli anni successivi", ha concluso. (Rer)