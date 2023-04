Expo 2030: soddisfazione degli ispettori per la visita a Roma, prossima tappa a Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono detti soddisfatti della visita a Roma per valutare il progetto di candidatura della Capitale a Expo 2030 gli ispettori del Bureau international des exposition. Oggi in un punto stampa ai Mercati di Traiano, il presidente della delegazione, Murager Sauranbayev, ha affermato: "La visita è stata molto efficiente e ben organizzata". La prossima tappa della competizione sarà a Parigi con una assemblea generale del Bureau international des exposition in programma per il 20 giugno. "L'Italia è candidata per ospitare Expo nel 2030 - ha spiegato Sauranbayev -. Secondo le regole del Bie, terminato il periodo delle candidature, il Bie invia una serie di missioni nei Paesi candidati. Il programma consiste in una serie di incontri con rappresentanti locali e nazionali, in gruppi di lavoro, incontri con gruppi di interesse. La missione è iniziata martedì ed è finita oggi. Tutti, a tutti i livelli, hanno espresso il pieno appoggio a ospitare Expo a Roma e hanno detto che il progetto fa parte di un piano di lungo periodo". (segue) (Rer)