Expo 2030: soddisfazione degli ispettori per la visita a Roma, prossima tappa a Parigi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Ritengo che quello di Nova rappresenti il successo di un’Italia che dimostra di saper affrontare, con coraggio e abilità, le sfide sempre più complesse. E di saperle vincere" Giampiero Massolo

Presidente di Fincantieri e dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, già Direttore del Dis

22 luglio 2021

- A chi chiedeva un punto di debolezza del progetto romano per Expo 2030, il segretario generale del Bureau international des exposition, Dimitri Kerkentzes, ha ironicamente risposto: "Roma è troppo bella, sarà difficile per le altre città competere con Roma. Al Bie siamo felici perché abbiamo una candidatura che sarà un punto di riferimento per il futuro". Un altro punto di forza dell'Italia è certamente il rispetto dei diritti umani e del lavoro. La delegazione ha "incontrato anche i sindacati e l'impegno sui diritti del lavoro è forte. Vorremmo evitare che la stampa si chieda perché facciamo una Expo qui o lì al momento dell' inaugurazione, vorremmo che ce lo si chieda prima", ha ricordato il presidente del Comitato promotore di Roma Expo 2030, Giampiero Massolo. (segue) (Rer)