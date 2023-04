Expo 2030: soddisfazione degli ispettori per la visita a Roma, prossima tappa a Parigi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore del Comitato, Giuseppe Scognamiglio, ha poi sottolineato: "Il primo atto è stato firmare una convenzione con i sindacati". Resta da chiarire il supporto dei Paesi dell'Unione europea all'Italia. "L'Europa è famosa per essere disunita sulle candidature internazionali e stavolta Expo non fa eccezione - ha chiarito Massolo -. Abbiamo constatato, anche con punte di dispiacere, che qui e là il sostegno è andato altrove. Abbiamo però il sostegno delle istituzioni europee. Roma è l'unica capitale dell'Unione europea a candidarsi, e questo fa molto soprattutto su alcune latitudini, fa la differenza. Spero che chi in questo momento dà la propria preferenza ad altri possa ricredersi per tempo, perché voterebbe in favore di un progetto valido, non solo in favore dell'Italia ma di tutta l'Europa". (Rer)