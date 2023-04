Roma: immortalato da telecamere mentre abbandona rifiuti in strada, denunciato 65enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si era reso responsabile di un'attività di gestione illecita di rifiuti, con raccolta e trasporto abusivo di rifiuti speciali, l'uomo di 65 anni fermato dalla polizia di Roma Capitale, Gruppo Spe (Sicurezza pubblica emergenziale), privo dei necessari titoli abilitativi in materia ambientale. L'uomo, infatti, non è stato in grado di esibire alcuna documentazione o di fornire le informazioni dovute per legge ai fini della tracciabilità, origine, provenienza e destinazione di quanto trasportato. L' autocarro, con cassone ribaltabile del quale si serviva, era stato più volte ripreso dalle registrazioni acquisite dal sistema di videosorveglianza, nel corso di molteplici trasporti abusivi di rifiuti da demolizione edilizia, che sono stati abbandonati in modo incontrollato sulla pubblica via, in zona Collatina. (segue) (Rer)