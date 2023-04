Roma: immortalato da telecamere mentre abbandona rifiuti in strada, denunciato 65enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti, durante un normale servizio d'istituto, finalizzato al contrasto degli illeciti ambientali in zona La Rustica, sono riusciti ad intercettare il veicolo che, sulla base dei rilevi fotografici acquisiti, corrispondeva ai reiterati eventi di abbandono incontrollato di ingenti quantitativi di rifiuti speciali. Dopo un breve inseguimento, il personale operante ha raggiunto e sottoposto a controllo l'autocarro, con conseguente identificazione del conducente, mettendo sotto sequestro il mezzo e tutto il carico di rifiuti trasportati illecitamente, costituiti da rifiuti metallici e Raee (spezzoni di tubi e di lamiere in alluminio, matasse aggrovigliate di cavi elettrici e varie apparecchiature elettriche). Il soggetto è stato denunciato e dovrà rispondere all'Autorità Giudiziaria per i reati ambientali commessi. A suo carico saranno attivate anche le procedure amministrative necessarie per consentire la rimozione dei rifiuti abbandonati, a sue spese. (Rer)