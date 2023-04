Sudan: ministero Esteri Iraq, coordiniamo evacuazione sicura dei nostri cittadini dal Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iraq si sta coordinando con alcuni Paesi per l’evacuazione dei suoi cittadini dal Sudan. Lo ha riferito il portavoce del ministero degli Esteri iracheno, Ahmed al Sahhaf, in un comunicato diffuso dall’agenzia di stampa irachena “Ina”. “Il ministero degli Affari esteri si sta coordinando con alcuni Paesi ‘fratelli’ per l'evacuazione sicura dei cittadini iracheni in Sudan", ha spiegato il portavoce. Ieri, le Nazioni Unite e diversi Paesi hanno iniziato i preparativi per evacuare il proprio personale dal Sudan, dove dallo scorso 15 aprile sono in corso intensi combattimenti tra l'esercito sudanese e le Forze di supporto rapido (Rsf). Secondo l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), dall'avvio dei combattimenti lo scorso 15 aprile si contano ad oggi oltre 400 morti e 3.500 feriti nel Paese. A partire da ieri, le parti hanno concordato una tregua umanitaria per un periodo di 72 ore durante le celebrazioni dell’Eid al Fitr, la festa che sancisce la fine del mese sacro del Ramadan.(Irb)