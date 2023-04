Sicilia: Tajani, regione può essere protagonista politica estera italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sicilia può essere protagonista della politica estera italiana. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo in collegamento alla Convention di Forza Italia di Palermo. “Finalmente si realizza il sogno di Berlusconi”, il ponte sullo Stretto, che permetterà di incrementare le presenze turistiche in Sicilia” e di avere “finalmente l’alta velocità” anche nella regione, ha detto Tajani, ringraziando anche il presidente Renato Schifani. La Sicilia “può essere protagonista anche della nostra politica estera”, ha proseguito il ministro, evidenziando l’importanza di incrementare le esportazioni, in particolare dal settore agroalimentare. “Stiamo lavorando tanto anche per ridurre la pressione fiscale”, ha aggiunto Tajani, annunciando la riduzione delle tasse alle famiglie che hanno più figli. “I dati economici” sulla crescita “sono abbastanza positivi”, ha detto ancora Tajani. (Res)