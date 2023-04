Migranti: Tajani, solidarietà a Lampedusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo lavora per ridurre i flussi migratori che arrivano verso Lampedusa e la Sicilia. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo in collegamento alla Convention di Forza Italia di Palermo. Il ministro ha ribadito la solidarietà verso l’isola di Lampedusa “per i sacrifici” della popolazione locale di fronte alle ondate migratorie. “Stiamo lavorando molto con la Tunisia e i Paesi africani per ridurre i flussi migratori”, ha spiegato Tajani. (Res)