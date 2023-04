Nepal: Camera dei rappresentanti, domani elezioni suppletive in tre collegi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terranno domani, 23 aprile, le elezioni suppletive in tre collegi della Camera dei rappresentanti del Nepal, la camera bassa del parlamento federale. I seggi di Tanahun-1 e Bara-2 sono vacanti in seguito alle dimissioni dei rispetti ex titolari, Ram Chandra Poudel del Congresso nepalese (Nc), divenuto presidente della Repubblica, e Ram Sahay Yadav, del Partito socialista del popolo (Pspn o Jsp), divenuto vicepresidente. Il Congresso difende il seggio di Tanahun-1 conquistato alle politiche del 20 novembre scorso candidando Govinda Bhattarai, in corsa insieme a Sarbendra Khanal del Partito comunista marxista-leninista unificato (Cpn-Uml), a Swarnim Wagle del Partito nazionale indipendente (Rsp) e ad altri candidati. A Bara-2 si presenta il presidente del Jsp, Upendra Yadav, che dovrà vedersela, tra gli altri, con Purushottam Paudel dell’Uml e Ramesh Kharel dell’Rsp. A sostenerlo ci sono i tre principali partiti della coalizione di governo: il Centro maoista (Cpn-Mc) del primo ministro Pushpa Kamal Dahal, il Congresso e il Partito comunista socialista unificato (Cpn-Us). (segue) (Inn)