Trasporto aereo: fonti stampa, spagnola Ferrovial negozia con Mundys acquisto quota 29,3 per cento aeroporto Bologna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Ferrovial sta negoziando con Mundys, ex Atlantia, l'acquisto del 29,38 per cento del capitale dell'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. Lo riferiscono fonti del settore consultate dal quotidiano "El Economista". L'operazione, che è in fase iniziale, si inserisce nella strategia di crescita della divisione aeroportuale a livello globale e darebbe continuità alle acquisizioni effettuate lo scorso anno in questo settore: il 49 per cento del nuovo Terminal 1 dell'aeroporto JFK di New York, negli Stati Uniti, e il 60 per cento dell'aeroporto di Dalaman in Turchia. Mundys ha acquisito nel 2017 il 29,38 per cento dell'Aeroporto Guglielmo Marconi, concessionario dell'aeroporto di Bologna, per 164,5 milioni di euro. Per Ferrovial, l'acquisizione della quota di Mundys rappresenterebbe il ritorno nel settore aeroportuale in Italia, un Paese in cui attualmente ha una presenza limitata in altre aree. (segue) (Spm)