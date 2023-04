Trasporto aereo: fonti stampa, spagnola Ferrovial negozia con Mundys acquisto quota 29,3 per cento aeroporto Bologna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, è uscita nel 2010 quando ha venduto, attraverso BAA, la sua partecipazione del 65 per cento nell'aeroporto di Napoli per 150 milioni. Oltre all'aeroporto di Bologna, Ferrovial ha guardato con interesse anni fa alla privatizzazione di una parte dell'aeroporto di Catania, il più grande scalo della Sicilia. Ferrovial ha attualmente in portafoglio cinque aeroporti operativi: possiede il 25 per cento di Heathrow, a, Londra, e il 50 per cento di Aberdeen, Glasgow e Southampton, nel Regno Unito, oltre al 60 per cento di Dalaman, in Turchia. Per Mundys, la vendita si inserirebbe nella strategia di cessione di quote di minoranza dei propri asset. (Spm)