Giornata Terra: Sigismondi (Fd'I), incrementare consapevolezza valore natura e biodiversità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Viviamo su un pianeta meraviglioso del quale ognuno di noi, quotidianamente, si deve prendere cura senza aspettare sempre che sia qualcun altro a farlo. E' in quest'ottica che si muove la programmazione del governo Meloni, per incrementare la consapevolezza del valore della natura e della biodiversità. L'obiettivo è vincere la sfida della sostenibilità, garantendo progresso e rispetto dell'ambiente". Lo dichiara il senatore abruzzese di Fratelli, Etelwardo Sigismondi, capogruppo della commissione Ambiente, in occasione della Giornata della Terra. (Rin)