Agroalimentare: Confagricoltura, quotazioni dei cereali in calo

- Quotazioni dei cereali in calo. Per il grano duro, in particolare, la diminuzione è nell'ordine del 30 per cento sul livello dello scorso anno. E' quanto si legge nella nota settimanale di Confagricoltura. Agli allevatori stanno arrivando offerte al ribasso per i prezzi di cessione del latte. Per il pomodoro, la distanza tra la richiesta dei produttori e l'offerta degli acquirenti ha finora impedito il raggiungimento di un accordo. In pratica, gli agricoltori stanno lavorando in condizione di assoluta incertezza. Situazioni analoghe sono in atto anche in altri Stati membri. E' il caso della Spagna, dove gli agricoltori lamentano la caduta delle quotazioni per cereali e latte. In Francia, il ministro dell'Economia ha invitato le parti ad avviare le trattative per una riduzione dei prezzi dei prodotti consegnati alla grande distribuzione. Raggiunto l'accordo, inevitabilmente, il taglio sarebbe esteso ai prezzi agricoli all'origine. Sensibili riduzioni del prezzo del latte si registrano in Germania, Paesi Bassi e Belgio. (segue) (Com)