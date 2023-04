Giornata Terra: Coldiretti, Italia ha perso un terzo di campagne (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per ridurre la dipendenza energetica e alimentare dall’estero "l’Italia non può fare a meno del Pnrr, dove serve il massimo impegno di tutti per non rischiare di perdere quella che è un’occasione irripetibile", ha affermato Prandini nel sottolineare che "occorre raddoppiare i fondi per l’agroalimentare che si è dimostrato capace di assorbire le risorse di chi non riesce a spendere come dimostrano le domande presentate dalle nostre imprese sui bandi aperti, dalle filiere alle energie fino alla logistica. La Coldiretti per l’agroalimentare - conclude Prandini - propone quindi di investire su tre grandi assi con misure sui contratti di filiera e la logistica, l’innovazione e la semplificazione". (Com)