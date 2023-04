25 aprile: Salvini non commenta parole di La Russa su Costituzione e di Lollobrigida su "sostituzione etnica" - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Il ministro delle Infrastrutture e segretario della Lega, Matteo Salvini, interpellato dalla stampa a margine del Salone del Mobile, sceglie di non commentare le vicende riguardanti il presidente del Senato Ignazio La Russa in merito al 25 aprile e all'antifascismo che, ha affermato La Russa, "non è in Costituzione". Nemmeno le parole del ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, in merito alla "sostituzione etnica" riferita ai migranti. (Video: Agenzia Nova)(Rem)