Ucraina: almeno due sacerdoti consegnati ai russi in cambio di prigionieri di guerra

- L'Ucraina ha consegnato alle forze armate russe almeno due sacerdoti ortodossi, ottenendo in cambio prigionieri di guerra ucraini. Lo ha riferito il brigadiere generale Vasily Malyuk, direttore del Servizio di sicurezza dell'Ucraina (Sbu), in un'intervista pubblicata ieri, venerdì 21 aprile, dall'agenzia "Interfaks-Ukraina". Malyuk ha raccontato di Andiy Pavlenko, sacerdote di Lysichansk, città di oltre centomila abitanti situata nella regione di Luhansk, oggi occupata dalle forze russe. Il religioso, appartenente alla Chiesa ortodossa ucraina rimasta sotto l'autorità del Patriarcato di Mosca, era stato condannato a 12 anni di reclusione per "alto tradimento". Il 14 dicembre scorso Pavlenko è stato consegnato ai militari russi in cambio di 28 prigionieri di guerra, uno dei quali di nazionalità statunitense. Il sacerdote, sempre secondo Malyuk, sarebbe stato accolto da Evgenij Prigozhin, proprietario della compagnia russa di mercenari "Wagner". (segue) (Kiu)