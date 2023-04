Ucraina: almeno due sacerdoti consegnati ai russi in cambio di prigionieri di guerra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia dello scambio era già circolata nel dicembre scorso sui canali Telegram russi, ed era stata confermata in un'intervista a "Radio Svovoda" da Andrey Yusov, portavoce della direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino. Il cittadino Usa, secondo Yusov, non era un militare né un mercenario, ma un attivista catturato a Kherson dalle truppe d'occupazione russe. I dettagli del secondo scambio e l'identità del secondo sacerdote consegnato alle forze russe non sono stati rivelati da Malyuk. A partire dallo scorso anno, secondo il capo dell'Sbu, sono stati avviati procedimenti penali contro 61 religiosi ortodossi rimasti leali al Patriarcato di Mosca. I tribunali ucraini hanno già comminato condanne penali nei confronti di sette sacerdoti rifiutatisi di passare alla Chiesa ortodossa autocefala dell'Ucraina. Altri 19 religiosi sono stati privati della nazionalità ucraina. "L'ho già detto in precedenza - ha affermato il generale - la tonaca e l'incensiere non sono aggravanti ma non esimono dalla responsabilità penale e non garantiscono indulgenze". Numerosi templi appartenenti alla Chiesa ortodossa ucraina legata al Patriarcato di Mosca, compreso il complesso del monastero delle Grotte di Kiev, sono stati sequestrati dalle autorità e consegnate alla Chiesa ortodossa autocefala d'Ucraina. (Kiu)