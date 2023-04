Frosinone: dal Consorzio di Bonifica Valle del Liri un'applicazione per gestire irrigazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal prossimo 26 aprile, il Consorzio di Bonifica Valle del Liri "darà il via alla stagione irrigua 2023. L'avvio dell'erogazione dell'acqua - si legge in una nota del Consorzio di Bonifica Valle del Liri -, per le coltivazioni servite dagli impianti irrigui di Cassino e Pontecorvo, avverrà progressivamente ed in base alle richieste che stanno pervenendo dai consorziati; è quindi importante procedere alla presentazione delle domande. Intanto, da parte del Valle del Liri, prosegue l'azione di comunicazione in tempo reale di notizie sull'attività istituzionale, al fine di rafforzare sempre più il rapporto diretto con i propri contribuenti, anche mediante un sistema semplice ed efficace come l'App Consorzio Valle del Liri, attivabile su smartphone e tablet, sia piattaforma Apple che Android. Attraverso l'utilizzo dell'App è possibile leggere le notizie e la Rassegna stampa, conoscere la programmazione degli eventi, ricevere le varie notifiche, consultare i turni di irrigazione, il lavoro di manutenzione svolto in tempo reale, scaricare la modulistica necessaria per domande e richieste varie, interagire con l'Ente e tanto altro". (segue) (Com)