Frosinone: dal Consorzio di Bonifica Valle del Liri un'applicazione per gestire irrigazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso l'App, "i consorziati - si legge ancora - potranno usufruire anche di un servizio riservato ed in tempo reale per segnalare guasti o altre problematiche, con l'invio di foto e relativa localizzazione". Le segnalazioni inviate dal Consorziato vengono acquisite dall'App ed arrivano direttamente sul pannello di controllo dell'Ente, che gestirà la priorità della segnalazione e l'intervento. "L'utilizzo di questa App – afferma nella nota il Commissario del Consorzio Valle del Liri, Sonia Ricci – rappresenta uno strumento molto importante e sul quale confidiamo molto per ottimizzare e stringere sempre più il proficuo rapporto di collaborazione tra Ente e Consorziato. In questo modo contiamo di elevare ancor di più la qualità e la tempestività dei servizi prestati dal Valle del Liri ai consorziati che, con la loro attività, costituiscono un prezioso, significativo ed indispensabile settore, quello agroalimentare, dell'economia del territorio". (Com)