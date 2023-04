Siccità: Salvini, lavorare su cantieri e dispersione idrica, contributo privati fondamentale - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

23 luglio 2021

- Le mosse che il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, pianifica di fare in merito all'emergenza siccità sono "accelerare i progetti fermi da troppo tempo, quindi dighe, invasi e aumentare le risorse per combattere la dispersione idrica perché, quasi la metà dell'acqua che parte da monte non esce dai rubinetti", ma è fondamentale anche in questo settore il contributo dei privati. Lo ha affermato parlando con la stampa a margine della sua visita, oggi, al Salone del Mobile. (Video: Agenzia Nova)(Rem)