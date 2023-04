© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella Giornata della Terra ribadiamo un concetto fondamentale: non c'è più tempo, investiamo sul nostro pianeta. Serve una transizione ecologica in grado di coniugare sviluppo e difesa ambientale. Abbiamo una sola terra, prendiamocene cura. Adesso e per il futuro di tutte e tutti". Lo scrive su Twitter Chiara Gribaudo, deputata e vicepresidente del Partito democratico. (Rin)