Pnrr: Salvini, conto che si spendano soldi a disposizione, ma è importante usarli bene - Video

23 luglio 2021

- Sul Pnrr il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini conta che tutte le risorse a disposizione dell'Italia saranno investite, "però l'importante è che li usi bene. Non è la lotteria di Capodanno, in cui ho trovato 100 euro e devo spenderli tutti e 100 entro mezzanotte, se no li perdo". Lo ha evidenziato parlando con la stampa a margine della sua visita, oggi, al Salone del Mobile. (Video: Agenzia Nova) (Rem)