India: rapporto Intesa Sanpaolo, crescita economia rallenterà a 5,2 per cento nel 2023

- La crescita economica indiana dovrebbe rimanere solida nel primo trimestre, supportata dagli investimenti. Lo riferisce un rapporto pubblicato da Intesa Sanpaolo centrato sul Paese asiatico. I dati disponibili dei primi due mesi dell’anno puntano a una crescita solida e in lieve accelerazione congiunturale nel primo trimestre, ma danno segnali di un rallentamento successivo. Il governo indiano ha cercato di raggiungere un equilibrio tra supporto alla crescita e contenimento del deficit, privilegiando la spesa per investimenti e offrendo particolare sostegno alla classe media e al settore manifatturiero. Si propone, infatti, l’obiettivo molto ambizioso di incrementare la spesa totale per investimenti del 30,1 per cento nell’AF2023-24 dopo un sostanzioso aumento del 26,2 per cento nell’AF2022-23. La spesa pubblica in conto capitale è salita al 22 per cento della spesa totale dal 12 per cento nel 2020-21, e gli aumenti sono stati indirizzati in particolare a ferrovie, strade e ponti, energia, telecomunicazioni e difesa. (segue) (Res)