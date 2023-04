India: rapporto Intesa Sanpaolo, crescita economia rallenterà a 5,2 per cento nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti nel 2023 resteranno quindi sostenuti da una cospicua spesa pubblica in infrastrutture, ma la forza di traino attesa sugli investimenti privati potrebbe rivelarsi ancora debole perché, come rileva il Centre for monitoring Indian economy (Cmie), l’utilizzo della capacità produttiva resta basso in particolare per le imprese di produzione di energia elettrica, di raffinazione di prodotti petroliferi e di produzione di acciaio e cemento. La fiducia dei consumatori sta continuando a migliorare pur rimanendo ancora nella zona di pessimismo, e i dati sui pagamenti elettronici e sulle vendite di automobili, indicano una tenuta dei consumi, tuttavia, l’elevata inflazione continua ad erodere i salari, che in termini reali sono stati in contrazione negli ultimi due anni, in particolare nelle aree urbane, dove il tasso di disoccupazione è più elevato. Quest’ultimo rimane, inoltre, anche nelle zone rurali superiore ai livelli pre-pandemia. Le prospettive dei consumi restano quindi ancora di rallentamento. Un recupero del potere d’acquisto sarà possibile solo nella seconda parte dell’anno in linea con la moderazione attesa dell’inflazione. Gli economisti di Intesa Sanpaolo lasciano invariate le previsioni di decelerazione della crescita del Pil a 5,2 per cento nel 2023, determinata dalla debolezza della domanda e dagli effetti ritardati della restrizione delle condizioni finanziarie, seguita da un recupero a 6,2 per cento a/a nel 2024. (Res)