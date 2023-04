Nato: fonti stampa, possibile prolungamento mandato di Stoltenberg come segretario generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mandato di Jens Stoltenberg come segretario generale della Nato potrebbe essere prolungato per un breve periodo. Lo riferisce l'emittente norvegese "Nrk", citando fonti interne alla Nato e al ministero degli Esteri di Oslo. "Trovare un candidato pronto per l'autunno diventa sempre meno probabile ogni giorno che passa", ha detto una fonte all'emittente. Il mandato di Stoltenberg scadrà infatti il primo ottobre, una data che ormai sembra piuttosto ravvicinata, considerando anche che l'annuncio sul suo successore dovrebbe idealmente arrivare per il vertice dell'Alleanza dell'11-12 luglio a Vilnius. Non ci sarebbe inoltre un'intesa sui possibili candidati alla successione, secondo fonti interpellate da "Nrk". Parlando ieri alla base militare di Ramstein, in Germania, Stoltenberg ha detto a "Nrk" di non avere "altri piani se non terminare il mio lavoro nella Nato in autunno come previsto". "Tutta la mia attenzione è rivolta al lavoro che svolgerò fino ad allora, ma sono molto fiducioso che la Nato troverà un eccellente figura per succedermi", ha aggiunto il segretario. (Sts)