Expo 2030: Sauranbayev (Bureau international), ottima organizzazione per missione a Roma

- La visita della delegazione del Bureau international des exposition (Bie) che si trova a Roma per valutare il progetto di candidatura della Capitale a Expo 2030 è stata "molto efficiente e ben organizzata". Lo ha detto il presidente della delegazione del Bureau international des exposition, Murager Sauranbayev, in occasione di un punto stampa ai Mercati di Traiano a Roma a termine della missione dei delegati nella Capitale. "L'Italia è candidata per ospitare Expo nel 2030 - ha detto Sauranbayev -. Secondo le regole del Bie, terminato il periodo delle candidature, il Bie invia una serie di missioni nei Paesi candidati. Il programma consiste in una serie di incontri con rappresentanti locali e nazionali, in gruppi di lavoro, incontri con gruppi di interesse. La missione è iniziata martedì ed è finita oggi. Tutti, a tutti i livelli, hanno espresso il pieno appoggio a ospitare Expo a Roma e hanno detto che il progetto fa parte di un piano di lungo periodo. La missione ha anche incontrato i gruppi parlamentari, le attività produttive, la società civile e i sindacati. Ci sono stati una serie di incontri di lavoro per valutare tutti gli aspetti di Expo. La missione ora scriverà una relazione sulla fattibilità del progetto che verrà presentata al comitato esecutivo del Bie. Il comitato esaminerà i progetti e li invierà all'assemblea generale del Bie che si terrà il 20 giugno a Parigi. I progetti considerati fattibili andranno alla fase finale che si concluderà entro la seconda metà dell'anno. A nome della missione voglio esprimere gratitudine ai nostri ospiti, per una visita molto efficiente e ben organizzata". (Rer)