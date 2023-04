Ambiente: Bonelli-Evi (Avs), per Giornata Terra regalo di governo a cacciatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con un colpo di mano il governo si appresta a mettere la sordina all'Ispra in tema di caccia alle specie selvatiche, lasciandone la gestione in mano a cacciatori e agricoltori. Infatti la Conferenza Stato-Regioni convocata per giovedì 27 aprile, alle ore 14.15, avrà all'ordine del giorno: la ricostituzione del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (Ctfvn) per l'adozione del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica". Lo denunciano in una nota i due co-portavoce di Europa verde e deputati di Alleanza verdi e sinistra Angelo Bonelli e Eleonora Evi. "La proposta del governo sul nuovo Ctfvn prevede che ne facciano parte tre rappresentanti della associazioni cacciatori, due degli agricoltori, uno ciascuno del ministero Agricoltura e Ambiente, uno ciascuno a Conferenza Regioni e Province, i rappresentanti delle province autonome di Trento e Bolzano e solo un rappresentante dell'Ispra. Quindi con questo colpo di mano si mette a tacere la scienza lasciando nelle mani di Governo e cacciatori le decisioni su caccia e fauna selvatica. Si esautora l'Ispra per volere dei cacciatori", spiegano. (segue) (Com)