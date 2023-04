Ambiente: Bonelli-Evi (Avs), per Giornata Terra regalo di governo a cacciatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Infatti il Comitato, - continuano - come sottolineato dalla nota del governo rappresenterà la sede tecnico-scientifica per 'affrontare le problematiche connesse alla gestione della fauna selvatica omeoterma, all'esercizio dell'attività venatoria e all'attuazione del piano straordinario per la gestione ed il contenimento della fauna selvatica di cui all'art.19-ter della legge 11 febbraio 1992, n.157'. Altro che tecnico scientifica, se passerà la proposta non potrà succedere più che il parere degli scienziati dell' Ispra possano intervenire per, ad esempio, salvare una specie protetta dall'abbattimento come capitato nel caso dell'orsa Jj4. Questa norma è il prezzo pagato per l'alleanza elettorale tra i partiti di governo e i cacciatori. Per opporci a questa sciagurata ipotesi presenterò una interrogazione parlamentare e stiamo organizzando un sit-in al quale invitiamo a partecipare tutte le associazioni animaliste e ambientaliste per giovedì 27 aprile alle 14 vicino a palazzo Chigi, in occasione della Conferenza Stato-Regioni che dovrà decidere sulla ricostituzione del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale", concludono. (Com)