Expo 2030: Massolo (Comitato Roma), spero Paesi Ue che non votano Italia si ricredano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nell’era della comunicazione istantanea i venti anni di attività dell’Agenzia Nova non sono un traguardo banale né scontato" Giampiero Massolo

Presidente di Fincantieri e dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, già Direttore del Dis

22 luglio 2021

- Sulla candidatura di Roma a Expo 2030 i Paesi dell'Unione europea non sono compatti ma ero che chi in questo momento dà la propria preferenza ad altri possa ricredersi per tempo, perché voterebbe in favore di un progetto valido, non solo in favore dell'Italia ma di tutta l'Europa". Lo ha detto il presidente del Comitato promotore Roma Expo 2030, Giampiero Massolo, in occasione di un punto stampa ai Mercati di Traiano a Roma a termine della missione dei delegati nella Capitale. "L'Europa è famosa per essere disunita sulle candidature internazionali e stavolta Expo non fa eccezione. Abbiamo constatato, anche con punte di dispiacere che qui e là il sostegno è andato altrove. Abbiamo però il sostegno delle istituzioni europee. Roma è l'unica capitale dell'Unione europea a candidarsi, e questo fa molto soprattutto su alcune latitudini, fa la differenza. Spero che chi in questo momento dà la propria preferenza ad altri possa ricredersi per tempo, perché voterebbe in favore di un progetto valido, non solo in favore dell'Italia ma di tutta l'Europa". (Rer)