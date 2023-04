Cultura: Soprintendenza speciale Roma, 25 aprile e Primo Maggio visite gratuite nei principali siti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 25 aprile, Anniversario della Liberazione d'Italia, e il 1° maggio, Festa dei Lavoratori, sarà possibile visitare gratuitamente i principali siti archeologici della Soprintendenza Speciale di Roma, diretta da Daniela Porro. "Le Terme di Caracalla consentiranno l’ingresso gratuito - si legge in una nota della Soprintendenza speciale Roma -, così come i due siti archeologici della Via Flaminia – l’Arco di Malborghetto e Villa di Livia –, e il Drugstore Museum. Sito in via Portuense, il Drugstore è un museo di prossimità e luogo di sperimentazione e innovazione diretto da Alessio De Cristofaro, che terrà aperte le sue porte per visitare la mostra archeologica appena inaugurata Tre Storie dalla via Campana. Alle Terme di Caracalla, dirette da Mirella Serlorenzi, dopo il grande successo della mostra Lessico Animale. Mysterion di Yuval Avital, è il momento di riscoprire il percorso tra i maestosi impianti termali, delle vestigia della Domus di Vigna Guidi e, al contempo, godere della bellezza del parco in primavera". (segue) (Com)