Terrorismo: Gasparri (F), arresto siriano conferma pericoli dei continui sbarchi

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "L'arresto di un presunto terrorista islamico in Sicilia giunto con i tanti sbarchi nel nostro Paese dimostra due cose: che le nostre Forze di polizia sono efficienti e riescono a individuare le persone pericolose, che la politica degli sbarchi continui può causare molti pericoli al nostro Paese e, pertanto, deve essere stroncata. La demagogia di chi vuole far entrare tutti espone l'Italia a gravi rischi. Il terrorista islamico individuato in Sicilia lo conferma. Basta sbarchi. Basta terrorismo. Un plauso a chi controlla e arresta. Il terrorismo va stroncato, l'immigrazione clandestina va fermata una volta per tutte". Lo dichiara il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (FI).(Rin)