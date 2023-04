Milano: Lucente su violenza sessuale treno, valutare presenza fissa militari su convogli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio gli agenti della Polizia di Stato che sono riusciti ad assicurare alla Giustizia l'autore di un così vile crimine. Sin da subito le Forze dell'Ordine e il personale di Trenord si sono messi a disposizione per aiutare la donna e successivamente individuare il criminale". Commenta così Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, l'arresto di un 36enne egiziano, accusato di aver aggredito lo scorso 5 aprile una donna su un treno regionale in transito per Milano e diretto a Treviglio, nella Bergamasca. "La sicurezza sui treni è un tema importante, sul quale come assessore voglio intervenire con decisione - aggiunge Lucente -. Trenord sta già facendo molto in tal senso, grazie anche all'utilizzo delle videocamere di sorveglianza che, anche in questo caso, hanno permesso di rintracciare l'aggressore. È indubbio che il personale a disposizione non è sufficiente per soddisfare e coprire tutte le tratte regionali. Regione Lombardia sta già facendo molto sul tema sicurezza: di recente abbiamo rinnovato la convenzione con le Forze dell'Ordine e le Forze Armate per permettere loro di viaggiare gratuitamente sui treni, informando il capotreno ed intervenendo in caso di necessità. Ma sono convinto che si possa e debba fare di più. Per questo motivo, di concerto con l'azienda, sto valutando alcune soluzioni per avere maggior sicurezza. Tra le ipotesi al vaglio, la presenza fissa dei militari sui convogli, che certamente fungerebbero da deterrente verso comportamenti illeciti e criminali". (Com)