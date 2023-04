Expo 2030: Kerkentzes (Bureau international) molti punti forza per Roma, unità e cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul progetto romano per la candidatura a Expo 2030 "durante questa settimana abbiamo visto un sacco di punti di forza del progetto di Roma". Lo ha detto il segretario generale del Bureau international des exposition, Dimitri Kerkentzes, in occasione di un punto stampa ai Mercati di Traiano a Roma a termine della missione dei delegati nella Capitale. "Una delle cose più innovative è la cooperazione internazionale proposta fin da subito. Roma è una città grande e, al di là delle Vele, lo sviluppo del progetto servirà un'area ampia con università e ospedali, settori su cui l'Italia è importante. I punti di forza sono da un lato la sostenibilità e come è stato concepito questo progetto. Poi l'unità: abbiamo trovato un'unica voce non è solo il governo e gli enti locali, ma anche la presenza di privati, Ong e società civile. Non è la candidatura di Roma ma dell'Italia". (Rer)