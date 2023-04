Expo 2030: Kerkentzes (Bureau international), debolezza Roma? È troppo bella, gara difficile per sfidanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A chi chiedeva un punto di debolezza del progetto romano per Expo 2030, il segretario generale del Bureau international des exposition, Dimitri Kerkentzes, ha ironicamente risposto: "Roma è troppo bella, sarà difficile per le altre città competere con Roma. Al Bie siamo felici perché abbiamo una candidatura che sarà un punto di riferimento per il futuro". L'occasione è stata il punto stampa ai Mercati di Traiano a Roma a termine della missione dei delegati nella Capitale.(Rer)