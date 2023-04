Expo 2030: Kerkentzes (Bureau international), rispetto diritti umani è oggetto valutazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella valutazione dei Paesi candidati a ospitare Expo 2030 "abbiamo considerato il rispetto dei diritti umani" anche sul fronte del lavoro. "Ci sono stati eventi che hanno avuto una cattiva pubblicità in passato, ma per Expo 2030 tutti i governi devono indicare questo aspetto nell'organizzazione". Lo ha detto il segretario generale del Bureau international des exposition, Dimitri Kerkentzes, in occasione di un punto stampa ai Mercati di Traiano a Roma a termine della missione dei delegati nella Capitale. (Rer)