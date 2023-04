Migranti: Papa, i laici si impegnino nell'accoglienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, incontrando in udienza i partecipanti alla seconda assemblea plenaria del dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, ha ricordato che "i laici possono svolgere una molteplicità di compiti, che esprimono la loro partecipazione alla funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo, non solo dentro la Chiesa, ma anche negli ambienti in cui sono inseriti", ha detto il Pontefice, aggiungendo: "Ce ne sono alcuni che sono di supplenza, ma ce ne sono altri che vengono dall'originalità battesimale dei laici". "Penso soprattutto alle esigenze legate a forme antiche e nuove di povertà, come pure ai migranti, che richiedono urgentemente azioni di accoglienza e di solidarietà - ha proseguito Bergoglio -. In questi ambiti di carità possono nascere molti servizi che si configurano come veri e propri ministeri. Si tratta di un grande spazio di impegno per chi desidera vivere in concreto, nei confronti degli altri, la vicinanza di Gesù che spesso ha sperimentato in prima persona. Il ministero diventa così, oltre che un semplice impegno sociale, una bella esperienza personale e una grande testimonianza, una vera testimonianza cristiana". (Civ)