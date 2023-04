G7: Lollobrigida, anche studenti giapponesi a favore qualità cibo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I giovani rappresentano in agricoltura, come in ogni settore, il futuro. Il confronto di oggi con gli studenti delle scuole superiori, organizzato dal ministro giapponese Nomura e che ringrazio per l'iniziativa, ci ricorda che questo asset primario è più attrattivo di quanto descritto dalla comunicazione". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, intervenendo nel corso del G7 di Miyazaki. "Dopo la pandemia e l'aggressione della Russia all'Ucraina, siamo tutti più consapevoli che ricerca e innovazione devono viaggiare insieme per garantire sostenibilità, sia economica sia sociale. L'Italia sosterrà una strategia che garantisca sicurezza alimentare contrastando gli sprechi e aumentando le produzioni attraverso la ricerca, senza però rinunciare all'elemento della qualità, che gli studenti giapponesi hanno sottolineato come sia imprescindibile. Perché il cibo non è solo un carburante ma un elemento culturale che va raccontato, vissuto e poi consumato", ha aggiunto il ministro Lollobrigida. "Alcuni parlano di prodotti ultraprocessati o realizzati in laboratorio. Sarebbe la fine della cultura che anche i giovani intervenuti al G7, con le loro parole, hanno dimostrato di amare e preferire e che noi consideriamo alla base della nostra civiltà. Ed è per questo che la difenderemo e valorizzeremo. Perché dobbiamo essere grati al cibo, consapevoli che gli alimenti sintetici rischierebbero di tradursi con la fine della cultura della qualità", ha concluso. (Rin)