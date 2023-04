Libano: fonti sicurezza, oltre 50 profughi siriani espulsi nelle ultime due settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 50 profughi siriani che si trovavano in Libano a causa del conflitto in corso nella vicina Siria sono stati espulsi dal Paese dei cedri nelle ultime due settimane. Lo hanno riferito i media libanesi citando alcune fonti della sicurezza, secondo le quali l’esercito ha arrestato diversi profughi siriani che si trovavano sul suolo libanese senza regolare permesso di soggiorno. Le fonti hanno spiegato che un gruppo di rifugiati è stato consegnato alle guardie di frontiera e sono stati espulsi dal Paese. A 12 anni dall'inizio della rivoluzione in Siria e dalla guerra civile, circa 1,5 milioni di rifugiati rimangono sfollati in Libano, rappresentando quasi un quarto della popolazione totale del Paese.(Lib)