Sudan: Regno Unito pronto a evacuare personale dell'ambasciata e cittadini britannici

- Il Regno Unito ha preparato truppe e aerei in una base all'estero nel caso in cui si renda necessario evacuare il personale dell'ambasciata e i cittadini britannici dal Sudan. Lo riferisce “Sky News”, secondo cui al momento non è ancora stato deciso di procedere alle evacuazioni. Stati Uniti e Francia - stretti alleati del Regno Unito - hanno basi a Gibuti, nel Corno d’Africa. Venerdì, il primo ministro britannico Rishi Sunak ha parlato con il presidente di Gibuti per discutere della situazione della sicurezza in Sudan e di come proteggere i propri cittadini. (Rel)