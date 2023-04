25 aprile: Coldiretti/Ixè, per 400 mila ponte in agriturismo, +30 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna si classifica tra le mete più gettonate del lungo weekend della Liberazione durante il quale più di un italiano su quattro (26 per cento) ha scelto di fare il ponte anche prendendo un giorno di ferie per riposare a casa o con amici, distrarsi con gite in giornata ma anche approfittare per fare una breve vacanza con la quasi totalità dei viaggiatori che ha scelto una destinazione nazionale alloggiando nelle abitazioni di proprietà o di parenti ed amici, negli alberghi, nei bed and breakfast e negli agriturismi. La capacità di mantenere inalterate le tradizioni alimentari nel tempo con menù locali a base prodotti di stagione a chilometri zero e biologici è la qualità più apprezzata dagli ospiti delle aziende agricole ma sta crescendo l'offerta di servizi aggiuntivi. (segue) (Com)