25 aprile: Coldiretti/Ixè, per 400 mila ponte in agriturismo, +30 per cento (3)

- Negli agriturismi sono sempre più spesso offerti programmi ricreativi come l'equitazione, il tiro con l'arco, il trekking ma non mancano - conclude la Coldiretti - attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici ma anche corsi di cucina o di orticoltura. "I ponti di primavera rappresentano un grande banco di prova in vista della prossima estate e i primi dati confermano che l'agriturismo è entrato definitivamente nel cuore e nelle abitudini degli italiani grazie al notevole processo di qualificazione del settore che è oggi in grado di offrire servizi diversificati tra loro" spiega Diego Scaramuzza, presidente dell'associazione agrituristica Terranostra Campagna Amica. (Com)