Giornata Terra: Musumeci, impegno governo a preservare ecosistemi

- "La Giornata della Terra che si celebra oggi ci ricorda che dobbiamo avere cura della nostra grande casa. I suoi ecosistemi ci donano la vita, ma vanno rispettati e preservati ogni giorno. Il nostro governo si sta impegnando in questo senso, portando avanti una politica mirata alla tutela del territorio, con interventi contro il dissesto idrogeologico, la desertificazione e la siccità. Per qualcuno potrà non essere abbastanza, ma cominciare a fare è l'unico modo per andare oltre la sacrosanta voglia di sensibilizzare. Il nostro futuro dipende da questo. Un passo alla volta possiamo farcela per lasciare a nostri figli e ai nostri nipoti una casa sicura in cui vivere serenamente". Lo scrive sui social il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci. (Rin)